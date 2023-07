Gemeente kan aan de slag met opvang voor Oekraïense vluchtelingen aan Steekterweg en Rijndijk

KNVB BEKER Amper begonnen aan de zomerstop begint voor reuzendo­der Nieuwkoop nieuwe seizoen al met loting

Nieuwkoop weet vanavond wie de tegenstander is bij het debuut in de voorronde van de TOTO KNVB beker. De bekerwinnaar van West II van afgelopen seizoen plaatste zich dankzij een plek in de halve finale ook voor de ‘grote’ beker. Ook Sportlust’46 zal als derdedivisionist uit een van de kokertjes rollen.