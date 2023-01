Gerard wil heel het Groene Hart weer aan de jazzmuziek krijgen, maar dat valt vies tegen

Maar eerst over het concert: zondag is er in muziekcafé Baas Bodegraven een optreden van Fuabe & the Borft Brothers. De bandleden hebben allemaal een nauwe band met Bodegraven en spelen bekende jazzmuziek. ,,Heerlijk toegankelijk en herkenbaar voor iedereen’’, vertelt de Borftse Gerard Haneveer (68), bestuurslid van Groene Hart Jazz. ,,We willen weer meer jazzmuzikanten laten horen in het Groene Hart. In Utrecht, Amsterdam en Den Haag is er elke dag wel livemuziek, in de polder is het erg lastig.’’