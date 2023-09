Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Alphen aan den Rijn vandaag

Krijsende meeuwenmas­sa alarmeert medewer­kers Picnic: ‘Leek wel alsof er iemand werd afgemaakt’

Schel gekrijs, pluimen rook en verdachte omstandigheden. Een ding is zeker: er was eerder deze week iets vreemds gaande bij het bedrijfspand van bezorgingsdienst Picnic. De Alphense politie werd getipt en toen ze 's avonds langskwamen troffen ze geen brand of inbrekers aan, maar een absurd grote zwerm meeuwen.