Rijden zonder rijbewijs mag niet, waarom kun je er dan officieel geen celstraf voor krijgen?

Achter het stuur kruipen zonder papiertje? Vorige week bleek al dat in Gouda, Alphen en Zuidplas de meeste bekeuringen à 360 euro voor rijden zonder rijbewijs worden uitgeschreven. En Damian P. (28), die wordt verdacht van het aanrijden van een agent in Alphen, had überhaupt geen rijbewijs.