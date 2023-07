Ouders inzetten tegen lerarente­kort? ‘We zetten toch geen willekeuri­ge idioten voor de klas’

Hoe lossen we het tekort aan leerkrachten op? Zetten we studenten sneller voor de klas of schakelen we ouders in? Als het aan een groot deel van de lezers van het AD Groene Hart ligt, is het laatste geen optie. ,,Wat een ontzettend ondoordacht idee!’’