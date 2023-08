Opnieuw domper voor Alphense horeca, dit keer Senzaa failliet: ‘Er mag weinig misgaan’

Met Senzaa is nu wéér een Alphens restaurant failliet. Het bedrijf is niet het enige dat het zwaar heeft, merken andere lokale ondernemers. De coronaperiode, stijgende kosten en tegenvallende zomer spelen de horeca parten. ,,Ik denk dat we nog midden in de piek van omvallende bedrijven zitten.”