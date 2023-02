Gevangene stichtte brand in cel omdat hij niet naar uitvaart peettante mocht: ‘Ik dacht: dan wandel ik zo naar buiten’

OPINIE Ondanks groene visie gaat het slechter dan ooit met de Amazone van Nederland (Het Groene Hart)

Een kwart eeuw geleden richtten wij met enkele bezorgde burgers de Stichting Groene Hart op en in 2004 wees de Rijksoverheid het gebied aan als Nationaal Landschap. Inmiddels kunnen we ons kantoor beleggen met honderden rapporten over het Groene Hart, maar ondanks al die groene visies gaat het slechter dan ooit.