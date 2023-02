GGD-medewerker (21) verdacht van verkopen valse vaccinatiebewijzen: ‘Vertrouwen van burgers geschaad’

Klachtenregen over bedrijf ‘Duw hem zelf maar naar huis’, kreeg Elly te horen van bedrijf toen haar scootmo­biel stilviel op straat

Sinds thuiszorgwinkel Medipoint een van de twee leveranciers van thuiszorgmiddelen in Alphen is, regent het klachten over het bedrijf. Er is zelfs al langer een Facebook-groep waarin klanten hun verhalen delen. Een van hen is de Nieuwkoopse Elly van Leeuwen.

7:00