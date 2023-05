‘Gigagezin’ de Kraantjes door het dolle heen met eigen tv-programma: ‘Wat hebben wij hier veel zin in’

Kaarsen­geld én het geldbakje gestolen uit kerk kapel: ‘Blijf van andermans spullen af’

Een kaarsje opsteken in de kerk tegen een klein bedrag. Een mooi gebaar en algemeen bekend. In de Torenkapel van de H. Adrianuskerk in Langeraar is sinds gister het geldbakje met daarin het opgebrachte kaarsengeld gestolen. Op Twitter doet diaken-pastoor André van Aarle een oproep.