Gratis trouwen in regio Alphen is hot: bijna nergens is plek meer (maar hier kun je wél terecht)

Schade aan je auto door scheur in wegdek? Dan kun je een schade­claim indienen bij de gemeente

Ja hoor, daar zijn ze weer: gaten in het wegdek. Vorst en nattigheid doen her en der het asfalt loskomen de afgelopen weken. Met je wiel in een kuil of een door je voorganger opgeworpen stukje asfalt tegen je voorruit. Een ‘sterretje’.

23 januari