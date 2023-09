GroenLinks en PvdA gaan samen verder in Zuid-Holland en worden daarmee de grootste fractie

Thomas’ insectenho­tel na maanden werk onthoofd door gemeente: ‘Lijkt helemaal nergens op’

Het is een beetje een gek gezicht: het ‘onthoofde’ insectenhotel in het nieuwe klimaatbos in Alphen. Houtbewerker Thomas had speciaal op aanvraag van de gemeente een houten beeld van het actiefiguur Groot nagemaakt. En dat durfde niet iedereen aan.