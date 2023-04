Groots kunstfestival met ‘spectaculaire opening’ in Alphen: ‘We verwachten veel bezoekers’

Lopen langs vangrail mag niet, tóch staan er hier 5 (!) borden die daarvoor waarschu­wen

Dat je niet mag lopen in de vangrail, is bij veel mensen wel bekend. Toch vond de provincie Zuid-Holland het nodig om maar liefst vijf verkeersborden met ‘verboden voor voetgangers’ te plaatsen langs de N207 in Boskoop. Voorbijgangers snappen er niets van. ,,Waarom in hemelsnaam?”