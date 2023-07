Grote brand in zorgboerderij, bewoners tijdig gered: ‘Keek recht in zee van vuur’

Stiltebij­een­komst in kerk Leiden na dodelijke steekpar­tij bezocht door zo’n 1000 mensen

Ongeveer duizend mensen hebben zondagavond een bezoek gebracht aan de Hooglandse Kerk in Leiden. Daar werd tussen 19.00 en 21.00 uur een stiltebijeenkomst gehouden vanwege de steekpartij die vrijdag in de stad had plaatsgevonden in Diaconaal Centrum De Bakkerij, een centrum voor kerkelijke hulp- en dienstverlening aan de Oude Rijn. Daarbij vielen een dode en twee gewonden, van wie een ernstig.