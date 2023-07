Hannie en Philip zijn één middag in de week maatjes: ‘Als ze 30 jaar jonger was, was ik verliefd geworden’

Brand Valkendam Brand legt zorgboerde­rij compleet in as: ‘Belang­rijk­ste dat de bewoners veilig zijn weggekomen’

Enkele uren nadat de brandweer is vertrokken, nemen medewerkers van de Alphense zorgboerderij Valkendam de schade op na de enorme brand die er in de nacht van donderdag op vrijdag woedde. De zorgorganisatie zet alles op alles om het huis van de dertien bewoners in oude glorie te herstellen.