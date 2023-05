Heb jij alles goed in de Groene Hart nieuwsquiz?

Internatio­na­le hotspot: Miljoenen planten gaan via deze kwekershub de hele wereld over

Het tuinplantenseizoen is in volle gang. Dat betekent veel handel en transport. Kwekers en exporteurs uit binnen- en buitenland gebruiken massaal plantenhub Stibosplein in Boskoop. Hier worden miljoenen tuinplanten uitgewisseld.