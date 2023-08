Heb jij alles goed in de Groene Hart nieuwsquiz?

Wanneer verdwijnen die grote stadsbus­sen nu eens uit het Alphense centrum, wil raadslid weten

Grote stadsbussen die een weg zoeken tussen het winkelend publiek in het centrum van Alphen is Evon Zevenbergen, raadslid namens Nieuw Elan, al jaren een doorn in het oog. Dit terwijl er een simpele oplossing voorhanden is die al twee jaar geleden door de raad werd goed gekeurd.