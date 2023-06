Heb jij alles goed in de Groene Hart nieuwsquiz?

Veel bouwvak­kers vallen vroeg uit, maar Ton (66) weet na halve eeuw niet van ophouden: ‘Mooiste vak dat er is’

,,Zal ik het even voordoen?” Wanneer hij een collega ziet hannesen, pakt hij graag zelf even de hamer. Ton Bakker (66) uit Roelofarendsveen werkt een halve eeuw bij bouwbedrijf Heembouw, maar is nog lang niet uitgewerkt.