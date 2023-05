Heb jij alles goed in de Groene Hart nieuwsquiz?

Jochem Myjer genomi­neerd voor Prijs van de Nederland­se Kinderjury

Onder anderen Jochem Myjer is genomineerd voor de Prijs van de Nederlandse Kinderjury in de categorie 6 tot en met 9 jaar. De 46-jarige cabaretier uit Leiden is met twee anderen genomineerd in deze leeftijdscategorie. Kinderen kunnen tot woensdagochtend 17 mei stemmen, die dag worden de twee winnaars bekend: een winnaar in de leeftijdscategorie 6 tot en met 9 jaar en een winnaar in de leeftijdscategorie 10 tot en met 12 jaar. De prijzen worden uitgereikt in Bibliotheek Rotterdam.