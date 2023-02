Hebben veehouders wel de juiste vergunningen voor uitstoot stikstof? Partij voor de Dieren wil opheldering

Piotr draaide alle gaspitten in huis open en veroorzaak­te groot explosiege­vaar, moet nu de cel in

De 31-jarige Piotr P. dacht een eind te kunnen maken aan zijn leven door alle gaspitten in zijn woning in Langeraar helemaal open te zetten. De suïcidale man wist echter niet dat inademing van aardgas niet leidt tot de dood. Wel veroorzaakte hij groot explosiegevaar. Daarvoor is hij nu veroordeeld tot veertien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk.

7 februari