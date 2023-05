Helder weer in Alphen aan den Rijn vandaag

rechtszaak Stierf Mimoun bij een overval, of smeedden zijn echtgenote en haar minnaar een moordplan?

Was het een woningoverval, of toch een moordcomplot? Over die vraag buigt de Haagse rechtbank zich vanaf dinsdag. Tijdens een zes dagen durende zitting moet duidelijk worden wat er is gebeurd met Mimoun Bergoual (66), ondernemer uit Oud Ade.