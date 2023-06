Helder weer in Alphen aan den Rijn vandaag

de wijkagent Buurt en agent zijn het geschreeuw van gezin zat: ‘Waarom moest het zo lang duren voor er hulp kwam?’

Als een buurvrouw het gegil en geschreeuw van haar buurkinderen zat is, belt ze ons. Ik bezoek het gezin en zie direct dat hun tweekamerwoning veel te klein is. Ook maak ik me zorgen om de vrouw en kinderen. Hulp is nodig, maar waarom duurt het zo lang?