Heldere dag in Alphen aan den Rijn

Dit vinden onze lezers van minder pinautoma­ten: ‘Schandalig, ze sluiten een grote groep mensen uit’

Lezers zijn ontevreden over het verminderd aantal pinautomaten in het Groene Hart én over de service van banken. Maar sommigen steken ook de hand in eigen boezem: ‘Hebben we vooral aan onszelf te danken. We betalen gewoon te weinig contant.’