Helft van geplante bomen is uitheems, maar is dat erg? 'Met alléén autochtone bomen creëer je risico’s’

VOETBAL TOTAAL Alphense Boys verliest voor het eerst dit jaar en DONK loopt rood aan: dit gebeurde op de voetbalvel­den

Alphense Boys kende een stabiele start in 2023, maar verloor de ongeslagen status. Juist bij Heino, een van de langste busreizen van het seizoen, ging het mis. Voor DONK eindigde de zaterdag in mineur. De ploeg verloor bij Kagia en eindigde met negen man. Na het laatste fluitsignaal zette de strijd zich voort op sociale media. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateuvoetbal.

12 februari