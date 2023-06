Het mysterie van de gelabelde fietsen rondom de Herenhof opgelost: ‘Wat mensen al niet achterlaten’

Bernardus viert 43 jaar vrouwen­voet­bal: van de camping gegooid en onderaan klassement met -1 punt

Ze is hét gezicht van het damesvoetbal bij Bernardus, al 43 jaar lang. Like van Beek (65) is medeoprichtster en nog steeds nauw betrokken. De onlangs gehouden reünie, met speelsters van toen en nu, was een middag met een grote glimlach.