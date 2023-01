Hier worden de meeste misdrijven gepleegd in het Groene Hart

De criminaliteit in het Groene Hart is vorig jaar heel licht gedaald, maar bij de gemeenten zijn flinke verschillen. De gemeente met de meeste misdrijven is Alphen, gevolgd door Gouda. In beide gemeenten is het aantal woninginbraken wel afgenomen, terwijl cybercrime in vrijwel alle gemeenten in het Groene Hart toeneemt.

Ondanks de toename is het criminaliteitscijfer nog altijd lager dan voor corona, blijkt uit een analyse van het ANP op basis van maandag bijgewerkte politiecijfers. het Groene Hart wijkt af van het landelijke beeld. Landelijk nam het aantal misdrijven met 7 procent toe, terwijl voor deze regio een marginale afname is. Bij de misdrijven die in de cijfers zijn verwerkt, gaat het om woninginbraken, mishandelingen, straatroven, overvallen en cybercrime.

Voor wat betreft de laatste noteert maar één gemeente een afname en dat is Oudewater (van 19 in 2021 naar 14 afgelopen jaar. De sterkste stijger is Alphen, waar deze vorm van misdaad van 46 naar 75 ging. Dat is net boven Woerden 73 gevallen zijn genoteerd in 2022, tegen 64 een jaar eerder. Over de hele linie laat het Groene Hart een flinke stijging zien (van 250 naar 385 gevallen), terwijl landelijk juist sprake is van min of meer gelijkblijvende cijfers.

Mishandelingen

Als het gaat om mishandelingen steekt Alphen de andere gemeenten ook naar de kroon. De politie noteerde vorig jaar 211 gevallen, maar dat is wel een daling ten opzichte van een jaar eerder, toen er 226 werden genoteerd. Gouda is met 189 mishandelingen ook in dit lijstje tweede, maar daar is sprake van een stijging, want in 2021 waren er 156 gevallen.

In Alphen, De Ronde Venen, Kaag en Braassem en Waddinxveen nam het aantal woninginbraken toe. In de andere acht gemeenten was er sprake van een afname.

Het totaal aantal misdrijven is Alphen bedroeg vorig jaar 4135. Dat is wel twee procent lager dan een jaar eerder. Gouda is met 3576 tweede, maar daar is sprake van een toename met zes procent, blijkt uit de cijfers. Woerden is de derde stad in grootte qua misdrijven en dat is vrijwel gelijk aan het jaar 2021.



Klik hieronder op de kaart voor de misdaadcijfers per gemeente in het Groene Hart.

