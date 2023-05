Hoe Alphen al sinds de 18e eeuw een naamgenoot heeft in Zuid-Afrika dankzij baron Pieter

Opkoopbe­scher­ming in gevaar: ‘Huisjes­mel­kers moeten geen vrij spel houden’

Een woning krijgen in Alphen aan den Rijn die betaalbaar is, dat is nagenoeg onmogelijk en als het aan de coalitie in Alphen aan den Rijn ligt blijft dat zo. De coalitiepartijen blokkeren nu de invoering van de opkoopbescherming. Zij vinden het belangrijker dat huisjesmelkers hun geld kunnen blijven verdienen over de ruggen van hun inwoners, zo betoogt Iris van de Kolk, fractievoorzitter SP Alphen aan den Rijn.