Honderden huizen op tennispark? Beheerder wil snel helderheid: ‘Alternatief had veel onrust gescheeld’

verkiezingen 2023 Bart (37) heeft beperking, maar kan heel goed mensen helpen: woensdag werkt hij op het stembureau

Wat Bart van den Berg (37) uit Gouda écht goed kan, is mensen helpen. Daarom gaat hij woensdag aan de slag bij een stembureau. En dat is best bijzonder, want Bart heeft een licht verstandelijke beperking.