Hugo de Jonge vindt tegenhouden nieuwe huizen groot probleem: ‘Levens van jongeren gaan in pauzestand’

Dit bedrijf organiseer­de het Songfesti­val en werd onderne­ming van het jaar: nu stoppen ze

Ondernemersechtpaar Marjon Vermeulen en Michel Wenzel stoppen met hun goedlopende bedrijf Thearent in Hazerswoude-Dorp. ,,We zoeken een betere balans tussen zakelijk en privé. We willen meer tijd voor familie, vrienden, hobby's en elkaar”, laat het stel weten.