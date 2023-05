Iedereen kent Avifauna, maar hoe is het ontstaan? Dit is de geschiedenis van het bekende vogelpark

GROENE HART IN...Tja, wie is er niet met een schoolreisje geweest of aan de hand van vader en moeder? We hebben het over Avifauna. Na een succesvolle open dag in 1949, kreeg de privétuin op 17 mei 1950 een publieke functie, destijds een mondiale noviteit.