In 2050 energieneutraal? Geen enkele gemeente gaat dat halen, bij lange na niet zelfs

Komt ‘jarig’ Trekker­trek op erfgoed­lijst? Hans wil het dolgraag: ‘Wij zijn allemaal nuchtere jongens’

De Woerdense koeiemart, plateelschilderen in Gouda, bonaken (kaartspel) in Leimuiden en polsstokspringen staan al op de lijst van immaterieel erfgoed. Daar hoort de Trekkertrek in Koudekerk ook op te staan, vinden de organisatoren. Ze dienen een aanvraag in.