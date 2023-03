In André's winkel kun je alleen gebruikt hout kopen, en dat is flink goedkoper: ‘Het heeft een ziel’

,,De laatste halve eeuw hebben we de aarde gezien als een supermarkt en afvalberg. Dat moet veranderen”, vertelt André Troost, die samen met twee vrienden stichting Het BeHouT oprichtte. Naast hun werk als respectievelijk bedrijfstheatermaker, kaasboer en onderwijsmanager willen ze hout een tweede leven geven in hun winkel waar circulair hout te koop is. Ze krijgen daarvoor subsidie van de gemeente Alphen.

,,We maken straks hout verkoopklaar door het bijvoorbeeld te ontspijkeren en te borstelen en dan te verkopen. Dat is duurzaam en 40 procent goedkoper dan nieuw hout. Verder organiseren we workshops, zoals een vriendinnentafel maken van gebruikt hout én we slaan op de tam tam voor circulair gebruik. We willen laten zien dat gebruikt hout geen afval is, maar waarde heeft.”

Kopje koffie

Om aan hout te komen, roept Troost iedereen op om gebruikt hout van een vierkante meter of meer in te leveren. ,,Dat kan bij onze winkel en er komt een grote container op het ecopark. We kunnen in principe elke soort hout gebruiken, alleen geen spaanplaat of rot hout.” Ook zoekt Troost nog wat ‘handige handjes’. ,,Mensen die het leuk vinden om voor een kopje koffie of een biertje een pallet uit elkaar te halen of hout te borstelen.”

Troost hoopt met zijn initiatief circulair gebruik een boost te geven. ,,Onze stip op de horizon is dat we over vijf jaar niet meer nodig zijn. Dat circulair hout dan gewoon bij de bouwmarkt te koop is. Gebruikt hout is geen afval, het heeft een ziel.”

De winkel van Het BehouT is vanaf 15 april op vrijdag en zaterdag geopend. Meer informatie: 06-54612773.

