In nacht vóór ze overleed vertelde Els (1944-2023) trots dat haar zoons het horecabedrijf in zijn gegaan

Bibliothe­ken in nood: tekort van 200.000 euro, meer geld nodig van gemeenten

Zuidplas, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk moeten met geld over de brug komen voor hun bibliotheekvestigingen. ,,We zijn in goed overleg, maar als het niet lukt, moet er gesneden worden in de dienstverlening’’, zegt Gillian de Koning, directeur van Bibliotheek De Groene Venen.