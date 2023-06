Irma vocht voor goed bestaan voor elk kind of pleegkind: ‘Ze waakte als leeuwin over haar jongens’

VAN WIEG TOT GRAF Pieter (1936-2022) had één eis voor zijn eigen afscheid: een overlij­dens­ad­ver­ten­tie in ‘zijn’ AD

Een artikel over hemzelf in de krant had hij geweldig gevonden. De dochters van Pieter Fokkinga zijn hier zeker van. Pieter schreef ruim tien jaar columns voor Rijn & Gouwe (een van de voorlopers van het AD Groene Hart). ,,De krant was de rode draad in zijn leven.”