Is het een ruimteschip of een trein? Zo houdt ProRail ons spoor veilig: De meettrein liegt niet

Nieuwbouw in de Gnephoek gaat gewoon door, ook nu de Haagse realiteit op zijn kop staat

De kans dat de val van het kabinet gevolgen heeft voor de zo veelbesproken nieuwbouw in de Alphense Gnephoek, is niet groot. Alleen als in Alphen de huidige coalitie sneuvelt en er partijen winnen die tegen zijn, zou de ontwikkeling van de Gnephoek nog in gevaar kunnen komen. Dat zegt Geerten Boogaard, hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden.