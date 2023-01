Is het normaal dat je (meer) gaat betalen om te parkeren in de binnenstad?

Vera was niet enthousi­ast over dit huis, totdat ze het van binnen zag: ‘Meteen een wauw-ge­voel’

Vera ten Brink zocht een warme woning met sfeer en karakter in haar geliefde Krimpenerwaard. Ze had niet verwacht dat ze die zou vinden aan de Hofstede in Stolwijk in een jaren-80-woning.

27 januari