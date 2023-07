Jerrycans aangetroffen bij afvalverwerker, brandweer doet onderzoek

Veelbelo­vend talent Senna is nog maar 15 jaar en gaat nu al naar de Women’s Basketball League

Senna Mooijekind behoort tot de grootste basketbaltalenten van ons land. De Waddinxveense is pas vijftien jaar oud en mag komend seizoen al minuten op het hoogste basketbalniveau van Nederland spelen. Daarvoor moet ze wel afscheid nemen van Bouncers, waar het allemaal begon. ,,Steeds beter worden in basketbal is het liefste wat ik wil.”