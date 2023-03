Jongen (15) geeft vuistslag in gezicht op heftig Snapchat-filmpje: geschrokken agent komt in actie

de wijkagent Scholieren zijn chantage door winkelier met peperdure sigaretten zat en stappen naar politie

Hoewel de verkoop van sigaretten aan minderjarigen verboden is, was er in mijn wijk een eigenaar van een avondwinkel die daar weinig moeite mee had. Sterker nog: hij dacht snel geld te verdienen door voor jongeren de prijzen op te voeren. Maar dat kwam hem duur te staan...