Kamerfracties over operatiestop Alrijne Ziekenhuis: ‘tekort aan geld is een kunstmatig probleem’

Verschillende Kamerfracties vrezen dat patiënten in de problemen komen nu het Alrijne Ziekenhuis voor oktober een operatiestop heeft aangekondigd. SP en CDA willen via Kamervragen snel opheldering krijgen over de zaak.