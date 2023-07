Kapmes in oerwoud aan verkeersborden: ‘Nutteloze borden zorgen juist voor gevaar’

Groene Hart in 2020 Dit was een halve eeuw de leukste kegelbaan van Nederland, maar toen kwam er een spelbreker

Jarenlang had Schoonhoven misschien wel de leukste kegelbaan van Nederland binnen de gemeentegrenzen. Zo leuk dat de makers van de filmversie van ‘Toen was geluk heel gewoon’ met Gerard Cox er zelfs hun kegelscènes kwamen opnemen. Waar? In Kegelhuis De Engel natuurlijk. Maar toen kwam er een spelbreker.