Kermis keert voorlopig niet terug in stadshart van Alphen en blijft in Europapark

De beste plek in Alphen voor de kermisweek rond Koningsdag is het Europapark. Tot deze conclusie komt de gemeente Alphen, na een uitgebreide analyse van de eerste editie, vorig jaar.

,,Je kunt nooit helemaal voorkomen dat mensen last hebben van een kermis”, zegt burgemeester Liesbeth Spies. ,,Maar ik ben ervan overtuigd dat we met de maatregelen die we nu nemen eventuele klachten rond het Europapark tot een minimum kunnen beperken, net zoals dat met de kermis in de jaarmarktweek op het parkeerterrein van voetbalclub ARC is gegaan. Daar verliep de tweede editie aanmerkelijk soepeler dan de eerste.”

De gemeente, zo zegt Spies, heeft lang gezocht naar alternatieven voor de kermissen in het stadshart, waar door oprukkende bebouwing simpelweg te weinig plek overbleef. De beste plek, vult wethouder Gerard van As (evenementen) aan, is misschien wel het evenemententerrein bij de dagcamping naast de Zegerplas. Maar dat is zeker voor bewoners van de grote wijk Kerk en Zanen wel een eind weg.

Klachten

Uit Kerk en Zanen kwamen vorig jaar 14 klachten over de kermis in het Europapark. Dat valt erg mee, vindt de gemeente. Maar ook die ziet kansen voor verbetering. Bijvoorbeeld door de attracties die de meeste herrie maken verder weg te zetten van de huizen aan de Evenaar, de Oude Wereld en omliggende straten. Ook het parkeren kan soepeler. Van As raadt mensen die met de auto komen aan om te parkeren op de Euromarkt en dan een klein stukje te lopen naar het park. ,,Aan de Euromarkt is vooral 's avonds plek zat.”

De bedoeling is dat bij onderhoud of mogelijke herinrichting van het Europapark rekening wordt gehouden met de kermis, zodat de gemeente straks niet wéér op zoek moet naar een andere plek. De kermis rond Koningsdag is voorlopig jaarlijks in het park, die rond de jaarmarkt jaarlijks bij ARC.

