Klaar met wildpoepers: je moet niet raar opkijken als je op een dag je eigen drol in je capuchon aantreft

columnOoit was ik de stukjesschrijver van het Bodegraafs Nieuwsblad. In het kantoortje aan de Marktstraat bemanden Dita en Toos de balie, verkocht Alex de advertenties en schreef ik over onder andere de lokale duivenvereniging en het Kaasmuseum. Op een dag kreeg ik een boze mevrouw aan de telefoon. Ze had gezien dat de bezorger de krant in de bus gooide en daarna in een bosschage in haar tuin een grote boodschap deed.