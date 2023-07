Klachten over chloorgeur, maar herkomst is raadsel: ‘Alsof iemand een vuilnisbak heeft staan uitsoppen’

Alphense spekkoekko­nin­gin Jessica schittert op roze loper bij Bar­bie-première naast Marijke Helwegen: ‘Wij waren de superbar­bies’

Barbie is dé film van het jaar en de première dinsdag was hét glamourmoment. Op de roze loper in Koninklijk Theater Tuschinski poseerden tal van BN’ers, maar wie stonden vooral in de spotlights? Socialite Marijke Helwegen en de Alphense spekkoekkoningin Jessica Chang Sing Pang.