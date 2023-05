Kogel is door de kerk: Ziendeweg gaat definitief dicht voor auto's

COLUMN Ben Coates: ‘Ook gemeenten hebben zich schuldig gemaakt aan wreedheden tegen Joden’

In Bodegraven staan er zeven voor een tussenwoning aan de Emmakade. In Alphen zijn er een paar op de Prins Hendrikstraat en op het Stadhuisplein. In Boskoop een aan de Rozenlaan. In Aarlanderveen aan de Stationsweg. En in Gouda meerdere op de Markt, achter de Vismarkt en Lage Gouwe.