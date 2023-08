Komend najaar meer duidelijk over renovatie Diamantflat

VAN WIEG TOT GRAF Corrie vocht als een leeuw tegen ziekte, maar verloor: ‘Ze wilde geen Doornroos­je zijn die wegzakte’

Natuurlijk mochten de bloemen niet ontbreken tijdens de afscheidsdienst van Corrie Lebrechthausen. Bloemen, veel bloemen in allerlei kleuren werden er meegebracht voor de Ter Aarse, die ruim veertig jaar samen met haar man Joop een bloemenstal in Alphen runde. ,,Het was voor haar meer dan alleen werk. Het was haar sociale leven.”