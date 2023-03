Komt tunnel onder dorp er nu tóch? Optie wordt wel onderzocht, maar met ‘winstwaarschuwing’

VIERDE DIVISIE Goes blijkt weer onverslaan­baar, maar schiet weinig op met gelijkspel bij ARC

Goes moest het zaterdag in de vierde divisie doen met een 1-1-gelijkspel tegen ARC. Daardoor lijkt de ploeg definitief af te haken in de titelrace. Het gat naar koploper Kloetinge bedraagt nu elf punten.