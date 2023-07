Kraaien agressief? Welnee, ze zijn superintelligent en passen zich heel snel aan, aldus vogelkenners

Woning in Leiderdorp zwaar beschadigd door explosie

Een woning aan de Hoofdstraat in Leiderdorp is dinsdag kort na middernacht zwaar beschadigd geraakt door een explosie bij de voordeur. De explosie veroorzaakte brand aan de voorgevel en voordeur van het huis. Volgens de politie was sprake van brandstichting. De dader of daders zouden op een scooter zijn gevlucht.