Krijgen andere ziekenhuizen straks dezelfde problemen als Alrijne? Vijf andere vragen plús antwoorden

Alrijne ziekenhuis sluit operatieka­mers en schrapt 350 operaties

Het Alrijne-ziekenhuis last in oktober een operatiestop in voor een groot deel van de patiënten. Het met verzekeraars afgesproken zorgbudget voor 2023 is nu al bijna op. Grote zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ reageren verbaasd en stellen de vergoeding juist te willen verhogen. De Consumentenbond noemt het besluit ‘onacceptabel'.