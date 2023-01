Kritiek op wéér extra subsidie voor theater Castellum niet terecht, vindt directeur: ‘Kijk ook naar opbrengst’

Sabotage van hekken op groen­strook voor aanleg klimaatbos: ‘Snap niet waarom het is afgesloten’

Een aantal omwonenden is het niet eens met het afsluiten van de groenstrook langs de N11. Vanwege de aanleg van het klimaatbos is het gebied drie maanden verboden terrein. Nu blijken hekken verplaatst, tiewraps doorgeknipt en is zelfs een stalen ketting verwijderd.

17 januari