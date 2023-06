Kritisch rapport: Alphen gaat eigen klimaatdoelen niet halen (maar er zijn ook lichtpuntjes)

Fundaparel Romeinse villa met verkeerd geschreven Grieks adres is royaal genoeg voor een keizer

Tijdens de geschiedenislessen heeft de naamgever van de lanen en straten in de chique Alphense wijk Burggooi slecht opgelet. Anders is het niet te verklaren dat een in oude Romeinse stijl gebouwde villa in de Sokrateslaan huisnummer 3 kreeg opgespeld. De naam van de beroemde Griekse filosoof is bovendien fout geschreven. Wijsgeer Socrates zou dat ongetwijfeld hebben willen rectificeren.