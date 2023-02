Kunstenares Femke Kock exposeert haar ‘Meisje’ op de plek van Johannes Vermeer in het Mauritshuis

Van wieg tot graf Prater Jan (1948-2022) kon de laatste jaren niet meer spreken: ‘Maar hij moest het leven uit leven’

Een ‘vergaderboer’ in hart en nieren. Als veehouder liep Jan de Jong voorop en van jongs af aan zat hij in allerlei besturen. Regelmatig vergaderde hij tot middernacht en dan ging zijn wekker om 5 uur om de koeienstal in te gaan. ,,Hij heeft zijn leven dubbel geleefd.”

